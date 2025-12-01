Первый день зимы встретит дождями: прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 1 декабря, будет облачно, до +12 градусов тепла. В ряде регионов ожидаются небольшие дожди и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области ночью днем 3-8° тепла, в Киеве 5-7° тепла.

В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Сегодня в большинстве западных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом). На остальной территории без существенных осадков. В западных и Житомирской областях туман.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Также добавим, что ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.