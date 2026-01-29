UA

Кредит Україні на 90 млрд євро: в ЄС назвали дату перших траншів

Ілюстративне фото: перші гроші від ЄС можуть надійти вже у квітні (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Перший транш із позики Європейського Союзу на 90 млрд євро Україна може отримати вже на початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з економічних питань Валдіса Домбровскіса в X.

"Ми працюємо над затвердженням пакета на суму 90 млрд євро на 2026–2027 роки, прагнучи здійснити першу виплату на початку квітня", - йдеться у його заяві.

Кредит ЄС залежить від МВФ

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерела, кредит на 90 млрд євро від ЄС надійде за умови, що Україна і МВФ погодять нову програму. В уряді очікують частину коштів вже у квітні, інакше з покриттям бюджетної діри будуть проблеми.

Проте отримання грошей під питанням через дві умови у програмі МВФ - це податки на посилки й цифрові платформи. Крім того, влада хоче внесення змін до вимог щодо ПДВ для ФОПів, оскільки не згодна з умовами Фонду.

Джерела з-поміж чиновників кажуть, що наразі проблема більша саме в податках на платформи та посилки.

Кредит у 90 млрд євро для України

Нагадаємо, нещодавно у Європейській комісії представили план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня.

З цих коштів 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби України. Минулого тижня, 21 січня, Європейський парламент схвалив угоду.

Зазначимо, в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро. Її причиною стало питання щодо можливості України витрачати ці гроші на зброю з США, а також розподілу обслуговування та винагороди за кредитування.

Крім того, деякі європейські країни вимагають зобов'язати країни, які не входять до блоку, платити комісію за укладення з Україною контрактів, які будуть оплачуватись коштами з кредиту в 90 мільярдів євро.

