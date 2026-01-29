Кредит Україні на 90 млрд євро: в ЄС назвали дату перших траншів

"Ми працюємо над затвердженням пакета на суму 90 млрд євро на 2026–2027 роки, прагнучи здійснити першу виплату на початку квітня", - йдеться у його заяві.

Кредит ЄС залежить від МВФ

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерела, кредит на 90 млрд євро від ЄС надійде за умови, що Україна і МВФ погодять нову програму. В уряді очікують частину коштів вже у квітні, інакше з покриттям бюджетної діри будуть проблеми.

Проте отримання грошей під питанням через дві умови у програмі МВФ - це податки на посилки й цифрові платформи. Крім того, влада хоче внесення змін до вимог щодо ПДВ для ФОПів, оскільки не згодна з умовами Фонду.

Джерела з-поміж чиновників кажуть, що наразі проблема більша саме в податках на платформи та посилки.