Курс доллара Экономика Авто Tech

Кредит Украине на 90 млрд евро: в ЕС назвали дату первых траншей

Иллюстративное фото: первые деньги от ЕС могут поступить уже в апреле (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

Первый транш из займа Европейского Союза на 90 млрд евро Украина может получить уже в начале апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса в X.

"Мы работаем над утверждением пакета на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, стремясь осуществить первую выплату в начале апреля", - говорится в его заявлении.

Кредит ЕС зависит от МВФ

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источники, кредит на 90 млрд евро от ЕС поступит при условии, что Украина и МВФ согласуют новую программу. В правительстве ожидают часть средств уже в апреле, иначе с покрытием бюджетной дыры будут проблемы.

Однако получение денег под вопросом из-за двух условий в программе МВФ - это налоги на посылки и цифровые платформы. Кроме того, власть хочет внесения изменений в требования по НДС для ФЛП, поскольку не согласна с условиями Фонда.

Источники среди чиновников говорят, что сейчас проблема больше именно в налогах на платформы и посылки.

 

Кредит в 90 млрд евро для Украины

Напомним, недавно в Европейской комиссии представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря.

Из этих средств 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Украины. На прошлой неделе, 21 января, Европейский парламент одобрил соглашение.

Отметим, в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро. Его причиной стал вопрос о возможности Украины тратить эти деньги на оружие из США, а также распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.

Кроме того, некоторые европейские страны требуют обязать страны, которые не входят в блок, платить комиссию за заключение с Украиной контрактов, которые будут оплачиваться средствами из кредита в 90 миллиардов евро.

ЕвросоюзУкраина