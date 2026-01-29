Кредит Украине на 90 млрд евро: в ЕС назвали дату первых траншей

"Мы работаем над утверждением пакета на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, стремясь осуществить первую выплату в начале апреля", - говорится в его заявлении.

Кредит ЕС зависит от МВФ

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источники, кредит на 90 млрд евро от ЕС поступит при условии, что Украина и МВФ согласуют новую программу. В правительстве ожидают часть средств уже в апреле, иначе с покрытием бюджетной дыры будут проблемы.

Однако получение денег под вопросом из-за двух условий в программе МВФ - это налоги на посылки и цифровые платформы. Кроме того, власть хочет внесения изменений в требования по НДС для ФЛП, поскольку не согласна с условиями Фонда.

Источники среди чиновников говорят, что сейчас проблема больше именно в налогах на платформы и посылки.