Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 млрд євро кредиту для України
Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.
Відповідне рішення депутати ухвалили у середу, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.
Чому застосували "посилене співробітництво"
Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради 18 грудня 2025 року в Брюсселі та офіційно представлений Європейською комісією 14 січня 2026 року.
Однак Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати це рішення. Через це ЄС вирішив застосувати процедуру посиленого співробітництва - механізм, передбачений договорами Євросоюзу, який потребує окремого схвалення Європарламенту.
Як голосували депутати
Рішення було ухвалене більшістю голосів:
- 499 депутатів - "за";
- 135 - "проти";
- 24 - утрималися.
Напередодні, у вівторок, Європарламент також погодився прискорити розгляд цього питання та пов’язаних із ним законодавчих пропозицій.
Що далі
Наступним етапом стане узгодження деталей кредитної програми між Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.
90 млрд євро для України
У грудні Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги на найближчі два роки. Йдеться про безповоротні та безвідсоткові кошти.
Фінансування спрямують на покриття бюджетних видатків і потреби оборони, а питання погашення може постати лише після відшкодування завданих Україні збитків з боку Росії.
Нещодавно голова Європейської комісії повідомила, що з цієї суми 60 млрд євро передбачено на оборонний сектор, ще 30 млрд євро - на бюджетну підтримку.
Допомога розрахована на 2026–2027 роки. Водночас у Євросоюзі триває обговорення механізму так званого "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених російських активів.