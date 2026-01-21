ua en ru
Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 млрд євро кредиту для України

Україна, Середа 21 січня 2026 15:09
Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 млрд євро кредиту для України Ілюстративне фото: Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 млрд євро кредиту для України (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Відповідне рішення депутати ухвалили у середу, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.

Чому застосували "посилене співробітництво"

Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради 18 грудня 2025 року в Брюсселі та офіційно представлений Європейською комісією 14 січня 2026 року.

Однак Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати це рішення. Через це ЄС вирішив застосувати процедуру посиленого співробітництва - механізм, передбачений договорами Євросоюзу, який потребує окремого схвалення Європарламенту.

Як голосували депутати

Рішення було ухвалене більшістю голосів:

  • 499 депутатів - "за";
  • 135 - "проти";
  • 24 - утрималися.

Напередодні, у вівторок, Європарламент також погодився прискорити розгляд цього питання та пов’язаних із ним законодавчих пропозицій.

Що далі

Наступним етапом стане узгодження деталей кредитної програми між Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.

90 млрд євро для України

У грудні Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги на найближчі два роки. Йдеться про безповоротні та безвідсоткові кошти.

Фінансування спрямують на покриття бюджетних видатків і потреби оборони, а питання погашення може постати лише після відшкодування завданих Україні збитків з боку Росії.

Нещодавно голова Європейської комісії повідомила, що з цієї суми 60 млрд євро передбачено на оборонний сектор, ще 30 млрд євро - на бюджетну підтримку.

Допомога розрахована на 2026–2027 роки. Водночас у Євросоюзі триває обговорення механізму так званого "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених російських активів.

