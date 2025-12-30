Перші документи мирного плану можуть бути підписані вже в січні, – Зеленський

За словами глави держави, у січні вже відбудуться та продовжаться контакти радників, після чого Україна пропонує перейти до зустрічей на рівні лідерів.

"Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, в січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України - всім разом", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що вже підготовлено пакет документів, які можуть бути готові до підписання в січні, за умови політичної волі сторін.

Також Зеленський підтвердив, що під час розмов із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами порушував питання можливих переговорів із російською стороною, зокрема, з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб "рускіє" не боялися", – підкреслив він.

За словами президента, Україна налаштована на активні дипломатичні кроки вже у січні та очікує готовності інших сторін до предметних рішень.