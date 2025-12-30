Первые документы мирного плана могут быть подписаны уже в январе, - Зеленский

По словам главы государства, в январе уже состоятся и продолжатся контакты советников, после чего Украина предлагает перейти к встречам на уровне лидеров.

"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины - всем вместе", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что уже подготовлен пакет документов, которые могут быть готовы к подписанию в январе, при условии политической воли сторон.

Также Зеленский подтвердил, что во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами поднимал вопрос возможных переговоров с российской стороной, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы "русские" не боялись", - подчеркнул он.

По словам президента, Украина настроена на активные дипломатические шаги уже в январе и ожидает готовности других сторон к предметным решениям.