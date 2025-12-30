Україна готує серію зустрічей з партнерами та лідерами країн: Зеленський назвав дати

Україна вже найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з Коаліції охочих, а також переговори на рівні світових лідерів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Щойно секретар РНБО Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні", - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що після цього переговори продовжаться на рівні лідерів держав. За його словами, така зустріч запланована 6 січня у Франції.

"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів - зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції", - зазначив він.

Окремо Зеленський подякував команді президента США Дональда Трампа за готовність долучатися до всіх ефективних форматів співпраці. За його словами, українські команди вже провели комунікацію з партнерами та обговорили подальші кроки і ключові акценти переговорів.

"Жодного дня не втрачаємо", - підсумував Зеленський