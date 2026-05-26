"Первые 500 целей уже на карандаше": "Мадьяр" предостерег Лукашенко от провокаций

20:47 26.05.2026 Вт
2 мин
Какое серьезное предупреждение получил Минск после новых упреков?
aimg Мария Науменко
"Первые 500 целей уже на карандаше": "Мадьяр" предостерег Лукашенко от провокаций Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди (Birds of the Magyar 414OB)
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди жестко обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко, предостерегая его от агрессивной риторики в адрес Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Мадьяра" в Telegram.

"Пес, который ругается, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", - подчеркнул он.

Таким образом "Мадьяр" отреагировал на последние заявления Беларуси о якобы полетах украинских боевых дронов над белорусской территорией.

Отдельно Бровди прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил о намерении России наносить "системные и последовательные удары" по Киеву.

Командующий СБС отметил, что российская нефтяная отрасль и военно-промышленный комплекс уже ощутили последствия украинских атак.

По его словам, только в мае было поражено девять из тринадцати российских нефтеперерабатывающих объектов, которые стали целями украинских ударов.

Напомним, в Беларуси заявили о якобы регулярных пересечениях границы "украинскими боевыми дронами" и даже попытках атак пограничной инфраструктуры. В Минске утверждают, что только за неделю зафиксировали 116 таких случаев.

В Центре противодействия дезинформации эти заявления назвали провокацией в интересах России, а в ГПСУ иронично заметили, что белорусская ПВО "видит" только украинские дроны, но не фиксирует объекты, которые залетают в Украину с территории Беларуси.

Беларусь Силы беспилотных систем Украина Российская Федерация
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
