Перше європейське судно пройшло через Ормузьку протоку

Згідно з даними відстеження суден, контейнеровоз CMA CGM Kribi вирушив з вод біля Дубая в напрямку Ірану в четвер, 2 квітня, сигналізуючи, що його власником є Франція. Він тримався поблизу іранського узбережжя, рухаючись через канал між островами Кешм і Ларак, згідно із затвердженим коридором.

Сьогодні вранці контейнеровоз сигналізував, що пройшов протоку та знаходиться біля Маскату.

Як і багато інших неіранських суден, CMA CGM Kribi простоював в Перській затоці з початку березня після того, як конфлікт призвів до різкого скорочення комерційної діяльності.

Французька компанія повідомила, що 14 її суден застрягли в Перській затоці й не можуть пройти через протоку.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нашадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку, яка є ключовою “енергетичною артерією” світу. Через неї транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.

Зазначимо, WSJ писало, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.