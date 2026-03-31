Трамп заявив, що США не відкриватимуть Ормузьку протоку після розгрому Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 31 березня, що війна з Іраном, ймовірно, незабаром закінчиться і що інші країни зможуть самостійно відкрити Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
"Ми не будемо там ще довго. Ми зараз їх повністю знищуємо, це тотальне знищення", - заявив він.
Трамп додав, що інші країни зможуть вирішити проблему з Ормузькою протокою, яку Іран перекрив на 31 день, що спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії.
"Ну, я думаю, що вона відкриється автоматично, але моя позиція така: я знищив цю країну. У них не залишилося сил, тож нехай країни, які користуються протокою, самі йдуть і відкривають її. Як я уявляю, той, хто контролює нафту, буде дуже радий відкрити протоку", - сказав президент США.
Крім того, він зробив заяву щодо готовності закінчити війну, не відкриваючи протоку.
"Чесно кажучи, я про це не думаю. Моє єдине завдання полягало в тому, щоб переконатися, що у них немає ядерної зброї. У них її не буде. Коли ми підемо, протока автоматично відкриється", - наголосив Трамп.
Він додав, що США також домагаються зміни режиму в Ірані, і зауважив, що зараз Вашингтон "має справу з абсолютно іншою групою людей, і вони набагато розумніші, ніж раніше".
Ситуація навколо Ормузької протоки
Нагадаємо, що Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.
На тлі фактичного блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що вже призвело до подорожчання пального.
Ескалація на Близькому Сході викликала серйозне занепокоєння світових лідерів, які засудили атаки Тегерана на цивільні об’єкти та закликали негайно припинити мінування акваторії і ракетні удари.
Спочатку про готовність до жорстких дій заявили лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії, згодом до них приєдналася Канада.
Наразі коло країн, які підтримали посилення тиску на Іран, суттєво розширилося.