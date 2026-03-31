Трамп заявив, що США не відкриватимуть Ормузьку протоку після розгрому Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 31 березня, що війна з Іраном, ймовірно, незабаром закінчиться і що інші країни зможуть самостійно відкрити Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

"Ми не будемо там ще довго. Ми зараз їх повністю знищуємо, це тотальне знищення", - заявив він.

Трамп додав, що інші країни зможуть вирішити проблему з Ормузькою протокою, яку Іран перекрив на 31 день, що спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії.

"Ну, я думаю, що вона відкриється автоматично, але моя позиція така: я знищив цю країну. У них не залишилося сил, тож нехай країни, які користуються протокою, самі йдуть і відкривають її. Як я уявляю, той, хто контролює нафту, буде дуже радий відкрити протоку", - сказав президент США.

Крім того, він зробив заяву щодо готовності закінчити війну, не відкриваючи протоку.

"Чесно кажучи, я про це не думаю. Моє єдине завдання полягало в тому, щоб переконатися, що у них немає ядерної зброї. У них її не буде. Коли ми підемо, протока автоматично відкриється", - наголосив Трамп.

Він додав, що США також домагаються зміни режиму в Ірані, і зауважив, що зараз Вашингтон "має справу з абсолютно іншою групою людей, і вони набагато розумніші, ніж раніше".

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, що Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою: у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.

На тлі фактичного блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що вже призвело до подорожчання пального.