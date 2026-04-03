Союзники США розробляють "план Б" щодо Ормузької протоки, якщо Трамп піде
Понад 40 союзників США зустрілися, щоб обговорити плани щодо повторного відкриття Ормузької протоки у разі, якщо лідер США Дональд Трамп вирішить не займатись цим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Велика Британія скликала країни Європи, Близького Сходу та Азії, а також Австралію та Канаду, щоб розглянути дипломатичні звернення до Тегерана та можливі санкції, якщо Трамп не погодиться розблокувати критично важливий судноплавний шлях для світових поставок енергії.
Віртуальна зустріч, схоже, мала на меті продемонструвати спільну позицію десятків американських союзників, що президент США не повинен відходити від конфлікту, не знайшовши рішення для протоки, як він це неодноразово погрожував зробити.
"Учасники побоюються, що Трамп завершить свою операцію в Ірані без плану щодо повторного відкриття водного шляху, залишивши їм розбиратися з наслідками", - пише видання.
Міжнародна спільнота чітко дала зрозуміти: США повинні включити рішення для Ормузької протоки до переговорів про припинення вогню з Іраном, повідомили люди, знайомі з обговореннями.
"Тим не менш, віртуальна зустріч показала, що коаліція країн вважає за необхідне розпочати підготовку до повторного відкриття протоки без участі США", - додали в Bloomberg.
Як повідомили джерела, Трамп різко розкритикував країни Північноатлантичного договору за те, що вони створили невигідний прецедент, і вільний прохід через протоку отримав широку підтримку.
Також союзниками США обговорювалися економічні заходи, включаючи санкції, щоб гарантувати, що Іран не зможе продовжувати отримувати прибуток від закриття.
Блокування Ормузькоъ протоки
На початку війни на Близькому Сході Іран заблокував Ормузьку протоку. Це надто важливий водний шлях, через який проходило близько 20% світових поставок нафти і не тільки.
Після того, як танкери багатьох країн, зокрема Перської затоки, не змогли пройти до пунктів призначення на вивантаження нафти, у світі спалахнула енергетична криза.
Ціни на пальне через нафту стрімко піднялись вгору і в США, що призвело до паніки адміністрацію Трампа, якому перед виборами це було зовсім недоречним.
Протягом кількох тижнів Трамп намагався розблокувати Ормузьку протоку і закликав союзників по НАТО йому допомогти. направивши туди свої кораблі. Однак президенту США відмовили, що його обурило.
Останнім часом Трамп почав говорити, що полишить спроби розблоковувати протоку, от тоді його союзники почали брати ініціативу в свої руки.