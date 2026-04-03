Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Первое европейское судно прошло через Ормузский пролив

14:12 03.04.2026 Пт
2 мин
Во время прохождения пролива контейнеровоз двигался по утвержденному Ираном коридору
aimg Валерий Ульяненко
Фото: контейнеровоз компании CMA CGM (Getty Images)

Контейнеровоз французской компании CMA CGM стал первым судном, зарегистрированным в Западной Европе, которое прошло через Ормузский пролив с начала войны в Иране.

Согласно данным отслеживания судов, контейнеровоз CMA CGM Kribi отправился из вод возле Дубая в направлении Ирана в четверг, 2 апреля, сигнализируя, что его владельцем является Франция. Он держался вблизи иранского побережья, двигаясь через канал между островами Кешм и Ларак, согласно утвержденному коридору.

Сегодня утром контейнеровоз сигнализировал, что прошел пролив и находится возле Маската.

Как и многие другие неиранские суда, CMA CGM Kribi простаивал в Персидском заливе с начала марта после того, как конфликт привел к резкому сокращению коммерческой деятельности.

Французская компания сообщила, что 14 ее судов застряли в Персидском заливе и не могут пройти через пролив.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, который является ключевой "энергетической артерией" мира. Через него транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

Отметим, WSJ писало, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Позже американский президент заявил, что война с Ираном, вероятно, вскоре закончится. В то же время он добавил, что другие страны, которые пользуются проливом, смогут самостоятельно открыть Ормузский пролив.

Вчера французский президент Эммануэль Макрон заявил, что считает попытку открыть Ормузский пролив военным путем "нереалистичной". По его мнению, подобная операция займет неопределенное время и подвергнет ее участников риску.

