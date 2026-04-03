Первое европейское судно прошло через Ормузский пролив

Согласно данным отслеживания судов, контейнеровоз CMA CGM Kribi отправился из вод возле Дубая в направлении Ирана в четверг, 2 апреля, сигнализируя, что его владельцем является Франция. Он держался вблизи иранского побережья, двигаясь через канал между островами Кешм и Ларак, согласно утвержденному коридору.

Сегодня утром контейнеровоз сигнализировал, что прошел пролив и находится возле Маската.

Как и многие другие неиранские суда, CMA CGM Kribi простаивал в Персидском заливе с начала марта после того, как конфликт привел к резкому сокращению коммерческой деятельности.

Французская компания сообщила, что 14 ее судов застряли в Персидском заливе и не могут пройти через пролив.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, который является ключевой "энергетической артерией" мира. Через него транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

Отметим, WSJ писало, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.