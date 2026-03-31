Трамп готовий закінчити війну проти Ірану навіть без відкриття Ормузької протоки, - WSJ

05:36 31.03.2026 Вт
2 хв
Операцію з відкриття Ормузької протоки може бути перенесено на пізніший термін
aimg Едуард Ткач
Трамп готовий закінчити війну проти Ірану навіть без відкриття Ормузької протоки, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Контроль Ірану над Ормузькою протокою за час війни посилився як ніколи, - Bloomberg

Останніми днями Трамп і його помічники дійшли висновку, що спроба відкрити вузьке місце в протоці затягне конфлікт за межі його плану, розрахованого на 4-6 тижнів.

З цієї причини президент вирішив, що США повинні досягти своїх головних цілей: послабити іранський військово-морський флот і запаси ракет, а також згорнути поточні бойові дії, водночас чинячи дипломатичний тиск на Тегеран з метою відновлення вільного потоку торгівлі.

Якщо ж це не вдасться, Вашингтон наполягатиме на тому, щоб союзники в Європі та країнах Перської затоки взяли на себе ініціативу щодо відновлення роботи протоки.

Також джерела кажуть, що Трамп може розглянути військові варіанти, але вони не є для нього першочерговим завданням.

WSJ додало, що якщо війна закінчиться без відкриття Ормузької протоки, то, ймовірно, Тегеран зміцнить контроль над цим водним шляхом, а складна операція з її відкриття буде відкладена на пізніший термін.

Переговори та Ормузька протока

Нагадаємо, що Трамп добою раніше заявив, щонепрямі переговори між США та Іраном йдуть добре, додавши, що угода може бути укладена дуже швидко.

Але через півдня він висловив нові ультматуми. За словами Трампа, якщо Іран не погодиться на угоду і негайно не відкриє Ормузьку протоку, то США підірвуть і повністю знищать усі електростанції, нафтові свердловини і острів Харг. Причому вже цього разу він допустив, що угоди таки не буде.

Кілька годин тому речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США мають намір дотримуватися раніше озвучених термінів операції - 4-6 тижнів, з яких 30 днів уже минули.

