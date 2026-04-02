Макрон назвав "нереалістичним" військове розблокування Ормузької протоки

18:27 02.04.2026 Чт
Президент Франції вважає, що першим кроком має стати припинення вогню
Валерій Ульяненко
Макрон назвав "нереалістичним" військове розблокування Ормузької протоки Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає "нереалістичною" спробу відкрити Ормузьку протоку військовим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Країни Перської затоки хочуть побудувати нафтопроводи в обхід Ормузької протоки

Макрон заявив, що подібна операція займе невизначений час і піддасть її учасників ризику з боку Корпусу вартових ісламської революції Ірану, включаючи балістичні ракети.

"Ми ніколи не обирали цей варіант і вважаємо його нереалістичним. Ми повинні мати можливість знову відкрити цю протоку, тому що вона має стратегічне значення для енергетики, добрив та міжнародної торгівлі, але це можна зробити лише за погодженням з Іраном", - наголосив президент Франції.

За його словами, першим кроком має стати припинення вогню, за яким послідує відновлення переговорів, а місії з забезпечення безпеки могли б гарантувати, що судна не будуть обстріляні.

"Світ не може миритися з ситуацією, коли Іран може в будь-який момент вирішити відкрити або закрити протоку", - підкреслив Макрон.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нашадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку, яка є ключовою “енергетичною артерією” світу. Через неї транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.

Зазначимо, WSJ писало, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Пізніше американський президент заявив, що війна з Іраном, ймовірно, незабаром закінчиться. Водночас він додав, що інші країни, які користуються протокою, зможуть самостійно відкрити Ормузьку протоку.

Новини
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої