Перше читання законопроекту про мобілізацію та удар ракетами КНДР по Харкову: новини за 7 лютого

Рада схвалила у першому читанні законопроект про мобілізацію

Верховна рада схвалила у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації.

243 народних депутатів підтримали проект закону, 12 - проти і утримались - 45.

Обстріл Харкова: РФ атакувала ракетами виробництва КНДР

Росіяни вранці 7 лютого вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві.

Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони. Залужний доповів, скільки збили

Росія 7 лютого під час чергового масованого удару випустила по Україні 64 ракети та дрони.

Протиповітряна оборона України збила 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Верховна рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів України Юлію Лапутіну.

За відставку Лапутіної проголосували 302 народних депутати.

Кулеба озвучив три кроки, які ЄС має зробити для збільшення постачань снарядів до України

Європейський союз має виконати три основних кроки для того, щоб збільшити обсяги постачань артснарядів до України, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Зокрема, міністр закликав уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями.

Прапор України у Кринках: у ЗСУ пояснили важливість такого досягнення

Встановлення українського прапора у селі Кринки, яке знаходиться на лівому березі Херсонської області, важливе як для бійців ЗСУ, так і для мирного населення, зазначила спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Сенат США може проголосувати допомогу Україні без прив'язки до кордону, - The Hill

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер хоче винести на розгляд сенаторів пакет, до якого входить нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд євро, без питання захисту кордону.

Це "план Б" Шумера, оскільки раніше стало відомо, що Сенат не підтримає пакет з допомогою Україні та захистом кордону.

Коли відбудеться "Рамштайн-19": у НАТО назвали дату

Нова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 14 лютого, заявили в Північноатлантичному альянсі.