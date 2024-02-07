Сенат США може проголосувати допомогу Україні без прив'язки до кордону, - The Hill
Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер хоче винести на розгляд сенаторів пакет, до якого входить нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд євро, без питання захисту кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Шумер все ще планує виносити на голосування пакет, в якому допомогу Україні та Ізраїлю об'єднано із захистом американського кордону. Таким чином він хоче надати демократам шанс проголосувати за нього і заявити в ході передвиборчої кампанії, що вони намагалися вирішити проблему кризи на кордоні.
Але найімовірніше ініціативу в Сенаті не підтримають, оскільки республіканці заблокують її. Після цього Шумер планує розпочати "план Б".
Неназваний представник демократів у Сенаті розповів виданню, що Шумер планує вилучити пункт про безпеку кордонів з пакету з нацбезпеки, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, та винести таку ініціативу на голосування.
Сенатори очікують, що законопроект у такому вигляді вже буде ухвалено, пише The Hill.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу США виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. Понад 60 млрд у пакеті призначено для України.
Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу, оскільки вони хотіли, щоб у пакеті були передбачені жорсткіші заходи щодо захисту американського кордону.
Після цього представники Демократичної та Республіканської партії розпочали переговори, щоб знайти компроміс. Але це зробити так і не вдалося.
Зараз республіканці в Сенаті хочуть розглядати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без прив'язки до кордону.
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