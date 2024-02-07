Коли відбудеться "Рамштайн-19": у НАТО назвали дату
Нова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 14 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НАТО.
Міністри оборони членів Північноатлантичного альянсу зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року.
Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.
"Додаткова інформація про цю зустріч буде опублікована тут пізніше", - додали в НАТО.
"Рамштайн-18"
23 січня відбулось засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.
Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".
Міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.
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