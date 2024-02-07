Прапор України у Кринках: у ЗСУ пояснили важливість такого досягнення

Встановлення українського прапора у селі Кринки, яке знаходиться на лівому березі Херсонської області, важливе як для бійців ЗСУ, так і для мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу " Еспресо ".

"Встановлення українського прапора в Кринках - це жест у відповідь на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда", - зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули, а українських захисників вибито з позицій. Але всі побачили, що на лівому березі Херсонської області є український прапор та бійці Сил оборони.

При цьому ті штурми, які росіяни провели минулої доби, були для них безрезультатними та плачевними.

Гуменюк наголосила, що українські воїни продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра та працюють над його розширенням.

"Встановлення прапора у Кринках потрібно було нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поряд", - пояснила речник Сил оборони півдня.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, увечері проект DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор нашої країни у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Це сталося на тлі тверджень росіян, що Кринки перебувають "під їхнім контролем" і вони нібито всіх відкинули за Дніпро.