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Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони. Залужний доповів, скільки збили

Україна, Середа 07 лютого 2024 10:16
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Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони. Залужний доповів, скільки збили Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Він зазначив, що противник здійснив кілька ударів по території України, починаючи з вечора. Загалом росіяни випустили по Україні 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 "Шахедів" (Чауда - Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);
  • чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);
  • три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - РФ);
  • п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків - Бєлгородська обл. - РФ).

Протиповітряна оборона України збила 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

У відбитті атаки застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Що відомо про масовану атаку

Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО. Вже зранку стало відомо, що окупанти також випустили ракети з Ту-95МС.

Миколаїв опинився сьогодні під ударом безпілотників та ракет. Там пошкоджено не менше 20 будинків, є жертва.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також Львівську область атакували ракети. У Дрогобичі "приліт" у промисловий об'єкт.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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