ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Перша станція метро на Виноградар відкриється у 2026 році, - Кличко

Четвер 09 жовтня 2025 17:53
UA EN RU
Перша станція метро на Виноградар відкриється у 2026 році, - Кличко Фото: Будівництво метро на Виноградар (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Першу станцію метро на Виноградар планують відкрити у столиці вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час засідання Київради.

"Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита", - заявив Кличко.

Раніше мер прогнозував, що дві нові станції метро з’являться у 2027 році, як передбачено контрактом із підрядником. Водночас директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік підтвердив, що наразі будівництво триває в межах запланованого фінансування.

Заява Кличка пролунала під час розгляду проєкту рішення щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка має з’єднати центр Києва з Троєщиною.

"68 млрд гривень - це орієнтовна оцінка частини проєкту метро на Троєщину, тоді як можливості міського бюджету на наступний рік складають лише 18 млрд гривень. Тобто реалізувати проєкт власними силами місто не зможе", - пояснив Репік.

Водночас Київрада не ухвалила це рішення, направивши документ на доопрацювання 64 голосами.

Що відомо про будівництво метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві планують завершити протягом 2,5 років, однак терміни залежать від фінансування. За планом його мають добудувати до 2027 року.

Будівництво ведеться на шести майданчиках. Уже готовий один тунель від станції "Сирець" до майбутньої "Мостицької". Вперше в Україні застосовують нестандартне рішення - дворівневий тунель, оскільки поруч щільна забудова.

Роботи тривають цілодобово. Завершити їх планують у першому кварталі 2027 року. Через будівництво на рік перекрили частину проспекту Європейського Союзу - з квітня 2025-го до квітня 2026-го.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Метро
Новини
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни