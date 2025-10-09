Перша станція метро на Виноградар відкриється у 2026 році, - Кличко
Першу станцію метро на Виноградар планують відкрити у столиці вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час засідання Київради.
"Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита", - заявив Кличко.
Раніше мер прогнозував, що дві нові станції метро з’являться у 2027 році, як передбачено контрактом із підрядником. Водночас директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік підтвердив, що наразі будівництво триває в межах запланованого фінансування.
Заява Кличка пролунала під час розгляду проєкту рішення щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка має з’єднати центр Києва з Троєщиною.
"68 млрд гривень - це орієнтовна оцінка частини проєкту метро на Троєщину, тоді як можливості міського бюджету на наступний рік складають лише 18 млрд гривень. Тобто реалізувати проєкт власними силами місто не зможе", - пояснив Репік.
Водночас Київрада не ухвалила це рішення, направивши документ на доопрацювання 64 голосами.
Що відомо про будівництво метро на Виноградар
Будівництво метро на Виноградар у Києві планують завершити протягом 2,5 років, однак терміни залежать від фінансування. За планом його мають добудувати до 2027 року.
Будівництво ведеться на шести майданчиках. Уже готовий один тунель від станції "Сирець" до майбутньої "Мостицької". Вперше в Україні застосовують нестандартне рішення - дворівневий тунель, оскільки поруч щільна забудова.
Роботи тривають цілодобово. Завершити їх планують у першому кварталі 2027 року. Через будівництво на рік перекрили частину проспекту Європейського Союзу - з квітня 2025-го до квітня 2026-го.