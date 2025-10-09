Перша станція метро на Виноградар відкриється у 2026 році, - Кличко

Першу станцію метро на Виноградар планують відкрити у столиці вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час засідання Київради .

"Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита", - заявив Кличко.

Раніше мер прогнозував, що дві нові станції метро з’являться у 2027 році, як передбачено контрактом із підрядником. Водночас директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік підтвердив, що наразі будівництво триває в межах запланованого фінансування.

Заява Кличка пролунала під час розгляду проєкту рішення щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка має з’єднати центр Києва з Троєщиною.

"68 млрд гривень - це орієнтовна оцінка частини проєкту метро на Троєщину, тоді як можливості міського бюджету на наступний рік складають лише 18 млрд гривень. Тобто реалізувати проєкт власними силами місто не зможе", - пояснив Репік.

Водночас Київрада не ухвалила це рішення, направивши документ на доопрацювання 64 голосами.