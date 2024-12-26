У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У Києві - в межах будівництва метро на Виноградар - роботи тривають на кількох будівельних майданчиках одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, у КМДА опублікували відео, на якому можна побачити деякі з будівельних робіт.

Уточнюється, що будівництво на майданчиках ведеться цілодобово у злагодженій співпраці всіх міських служб, зокрема в частині винесення інженерних мереж, та підрядної організації.

Ще на одному майданчику також виконуються роботи з розробки ґрунту. Там активно облаштовують джетпалі (бурові установки) для створення стабільної основи під час подальшого будівництва.

Крім того, триває розробка ґрунту, монтаж розстрільних поясів для подальшого спорудження дворівневих тунелів.

На деяких локаціях працюють з тунелями (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

На іншій ділянці (де вже частково зведені дворівневі тунелі) виконуються роботи:

Так, на майданчику, поблизу станції метро "Сирець", продовжується будівництво демонтажної шахти, яка в майбутньому слугуватиме для вилучення тунелепрохідного щита.

Згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", на будівельних майданчиках одночасно виконують різні види робіт, які є важливими для реалізації цього масштабного проекту.

У КМДА розповіли, що у столиці тривають активні роботи з будівництва метро на Виноградар.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, коли у столиці мають побудувати метро на Виноградар. Водночас він зауважив, що остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.

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