У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)
У Києві - в межах будівництва метро на Виноградар - роботи тривають на кількох будівельних майданчиках одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як відбувається будівництво метро на Виноградар у Києві
У КМДА розповіли, що у столиці тривають активні роботи з будівництва метро на Виноградар.
Згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", на будівельних майданчиках одночасно виконують різні види робіт, які є важливими для реалізації цього масштабного проекту.
Метро на Виноградар активно будують (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
Так, на майданчику, поблизу станції метро "Сирець", продовжується будівництво демонтажної шахти, яка в майбутньому слугуватиме для вилучення тунелепрохідного щита.
До будівництва залучена різна спецтехніка (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
На іншій ділянці (де вже частково зведені дворівневі тунелі) виконуються роботи:
- з улаштування гідроізоляції та армування
- з бетонування стін тунелю
На деяких локаціях працюють з тунелями (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
Крім того, триває розробка ґрунту, монтаж розстрільних поясів для подальшого спорудження дворівневих тунелів.
Розробка ґрунту - важлива частина будівництва (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
Ще на одному майданчику також виконуються роботи з розробки ґрунту. Там активно облаштовують джетпалі (бурові установки) для створення стабільної основи під час подальшого будівництва.
Бурові установки активно працюють (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
Уточнюється, що будівництво на майданчиках ведеться цілодобово у злагодженій співпраці всіх міських служб, зокрема в частині винесення інженерних мереж, та підрядної організації.
Будівельні роботи ведуться на різних майданчиках (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
Крім того, у КМДА опублікували відео, на якому можна побачити деякі з будівельних робіт.
Нагадаємо, раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, коли у столиці мають побудувати метро на Виноградар. Водночас він зауважив, що остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.
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