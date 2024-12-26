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У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

Четвер 26 грудня 2024 17:30
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У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео) У Києві будують метро на Виноградар (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)
Автор: Ірина Костенко

У Києві - в межах будівництва метро на Виноградар - роботи тривають на кількох будівельних майданчиках одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як відбувається будівництво метро на Виноградар у Києві

У КМДА розповіли, що у столиці тривають активні роботи з будівництва метро на Виноградар.

Згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", на будівельних майданчиках одночасно виконують різні види робіт, які є важливими для реалізації цього масштабного проекту.

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

Метро на Виноградар активно будують (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

Так, на майданчику, поблизу станції метро "Сирець", продовжується будівництво демонтажної шахти, яка в майбутньому слугуватиме для вилучення тунелепрохідного щита.

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

До будівництва залучена різна спецтехніка (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

На іншій ділянці (де вже частково зведені дворівневі тунелі) виконуються роботи:

  • з улаштування гідроізоляції та армування
  • з бетонування стін тунелю

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

На деяких локаціях працюють з тунелями (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

Крім того, триває розробка ґрунту, монтаж розстрільних поясів для подальшого спорудження дворівневих тунелів.

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

Розробка ґрунту - важлива частина будівництва (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

Ще на одному майданчику також виконуються роботи з розробки ґрунту. Там активно облаштовують джетпалі (бурові установки) для створення стабільної основи під час подальшого будівництва.

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

Бурові установки активно працюють (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

Уточнюється, що будівництво на майданчиках ведеться цілодобово у злагодженій співпраці всіх міських служб, зокрема в частині винесення інженерних мереж, та підрядної організації.

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

Будівельні роботи ведуться на різних майданчиках (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михайло Криволапов)

Крім того, у КМДА опублікували відео, на якому можна побачити деякі з будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, коли у столиці мають побудувати метро на Виноградар. Водночас він зауважив, що остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.

Читайте також, як діагностують і ремонтують рейки в метро Києва.

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