Первая станция метро на Виноградарь откроется в 2026 году, - Кличко

Четверг 09 октября 2025 17:53
UA EN RU
Первая станция метро на Виноградарь откроется в 2026 году, - Кличко Фото: Строительство метро на Виноградарь (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Первую станцию метро на Виноградарь планируют открыть в столице уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время заседания Киевсовета.

"В следующем году как минимум одна станция будет открыта", - заявил Кличко.

Ранее мэр прогнозировал, что две новые станции метро появятся в 2027 году, как предусмотрено контрактом с подрядчиком. В то же время директор департамента финансов КГГА Владимир Репик подтвердил, что сейчас строительство продолжается в пределах запланированного финансирования.

Заявление Кличко прозвучало во время рассмотрения проекта решения о привлечении средств международных финансовых организаций для строительства первых шести станций новой Подольско-Выгуровской линии метро, которая должна соединить центр Киева с Троещиной.

"68 млрд гривен - это ориентировочная оценка части проекта метро на Троещину, тогда как возможности городского бюджета на следующий год составляют лишь 18 млрд гривен. То есть реализовать проект собственными силами город не сможет", - пояснил Репик.

В то же время Киевсовет не принял это решение, направив документ на доработку 64 голосами.

Что известно о строительстве метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградарь в Киеве планируют завершить в течение 2,5 лет, однако сроки зависят от финансирования. По плану его должны достроить до 2027 года.

Строительство ведется на шести площадках. Уже готов один тоннель от станции "Сырец" до будущей "Мостицкой". Впервые в Украине применяют нестандартное решение - двухуровневый тоннель, поскольку рядом плотная застройка.

Работы продолжаются круглосуточно. Завершить их планируют в первом квартале 2027 года. Из-за строительства на год перекрыли часть проспекта Европейского Союза - с апреля 2025-го по апрель 2026-го.

