Метро в Києві на Виноградар мають побудувати за 2,5 роки, - Кандибор

Метро на Виноградар у Києві мають побудувати за 2,5 роки. Однак, остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.

Про це розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер КИЇВ24.

По календарному плану та графіку організації робіт будівництво метро на Виноградар у Києві мають завершити до 2027 року. Однак, все залежатиме від фінансування. За словами Кандибора, компанія, яка наразі будує метро, виконує усі роботи за свої кошти.

"Ми розуміємо, що 12-14 мільярдів своїх коштів у них немає, щоб це побудувати. По факту того, як буде фінансування, як буде наповнюватися міський бюджет, як буде прийняте рішення депутатським корпусом про виділення коштів, від цього у нас будуть терміни будівництва метро", - зазначив Кандибор.

Окрім того, КМДА розглядає можливість залучення кредитів, щоб пришвидшити терміни завершення будівництва метро на Виноградар.

До слова, відкрити нові станції метро на Виноградар влада обіцяла ще в 2021 році. Однак, в кінці 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" через надто повільне виконання будівельних робіт.