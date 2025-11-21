ua en ru
Перезавантаження в наглядових радах торкнеться лише представників держави, - Соболев

П'ятниця 21 листопада 2025 10:10
Перезавантаження в наглядових радах торкнеться лише представників держави, - Соболев Фото: міністр економіки України Олексій Соболев (facebook.com/oleksii.sobolev)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

При зміні наглядових рад держкомпаній, зокрема енергетичних, де склад сформовано у повному обсязі, перегляду та перепризначенню будуть підлягати лише представники держави.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев під час спілкування з журналістами.

"Що стосується "Енергоатому", то склад наглядової ради звільнено повністю через те, що уряд дав оцінку її роботи. Кожного року акціонер дає оцінку роботи наглядової ради. Уряд дав оцінку цього року і звільнив наглядову", - сказав Соболев.

Таким чином, за його словами, ніякої додаткової компенсації колишнім членам наглядової ради "Енергоатома" виплачуватися не буде.

Водночас міністр зазначив, що перезавантаження в наглядових радах торкнеться лише представників держави.

Оновлення наглядової ради "Енергоатому"

Нагадаємо, український уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому" після гучного корупційного скандалу.

Детективи НАБУ викрили злочинне угруповання, яке діяло всередині "Енергоатому" та отримувало відкати від контрагентів компанії.

Згідно з матеріалами слідства, у постачальників вимагали хабарі для уникнення блокувань платежів і збереження статусу партнерів держпідприємства.

До корупційної схеми могли бути причетні бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і вже колишній міністр юстиції Герман Галущенко.

Крім того, правоохоронці встановили, що відмивання грошей здійснювалося через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього нардепа Андрія Деркача.

Раніше Тимофій Милованов заявив про складання повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому".

За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.

Водночас Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".

