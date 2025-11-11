Милованов йде з "Енергоатому": пояснив причини рішення
Тимофій Милованов повідомив, що складає повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому".
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Facebook.
За його словами, 11 листопада він подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради. Метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії.
Милованов пропонував ухвалити два рішення: тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу, та створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу. Цей комітет мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.
"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага - це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд", - зазначив Милованов.
Він додав, що ухвалені рішення стали формальними, а сама робота ради - бюрократичною.
"Слухали команду, де все гаразд. Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", - наголосив він.
Милованов підкреслив, що намагався ініціювати створення прозорого комплаєнсу "Енергоатому", однак натомість обговорення зводилися до технічних процедур.
"Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі", - заявив він.
За словами Милованова, ситуація з НАБУ мала стати сигналом для оновлення роботи правління і Наглядової ради "Енергоатому", але цього не сталося.
"Пробудження не відбулося. Натомість - дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться", - підсумував він.
Скандал в "Енергоатомі"
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття злочинного угруповання, яке діяло всередині "Енергоатому" та отримувало відкати від контрагентів компанії. За даними слідства, хабарі вимагали, аби постачальники могли уникнути блокування платежів і зберегти свій статус партнерів держпідприємства.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, до корупційної схеми могли бути причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко. Правоохоронці також встановили, що кошти відмивалися через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього нардепа Андрія Деркача.
Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.