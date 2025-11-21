Перезагрузка в наблюдательных советах коснется только представителей государства, - Соболев
При изменении наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических, где состав сформирован в полном объеме, пересмотру и переназначению будут подлежать только представители государства.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.
"Что касается "Энергоатома", то состав наблюдательного совета уволен полностью из-за того, что правительство дало оценку его работы. Каждый год акционер дает оценку работы наблюдательного совета. Правительство дало оценку в этом году и уволило наблюдательный", - сказал Соболев.
Таким образом, по его словам, никакой дополнительной компенсации бывшим членам наблюдательного совета "Энергоатома" выплачиваться не будет.
В то же время министр отметил, что перезагрузка в наблюдательных советах коснется только представителей государства.
Обновление наблюдательного совета "Энергоатома"
Напомним, украинское правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома" после громкого коррупционного скандала.
Детективы НАБУ разоблачили преступную группировку, которая действовала внутри "Энергоатома" и получала откаты от контрагентов компании.
Согласно материалам следствия, у поставщиков требовали взятки для избежания блокировок платежей и сохранения статуса партнеров госпредприятия.
К коррупционной схеме могли быть причастны бизнесмен Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и уже бывший министр юстиции Герман Галущенко.
Кроме того, правоохранители установили, что отмывание денег осуществлялось через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа Андрея Деркача.
Ранее Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома".
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.
В то же время Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".