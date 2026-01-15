Перейшли до другого етапу: Сирський розповів про формування корпусної системи у ЗСУ

ЗСУ перейшли до другого етапу формування корпусної системи. Так, корпуси по можливості вже отримують власні комплекти військ у зонах відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, ключова мета такого перегрупування – щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

"Сформовано 16 корпусів. Наразі триває другий етап – там, де дозволяє обстановка, здійснюємо перегрупування бригад", - зазначив Сирський.

Корпуси у ЗСУ

Нагадаємо, що у грудні головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, розвантаживши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання. Також корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції.

Так, повідомлялось, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів. До навчання залучали найбільш досвідчених військових та інструкторів країн-партнерів.

Раніше про перехід ЗСУ на корпусну структуру також розповідали в Генштабі ЗСУ. Як заявляв начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов на початку жовтня, новостворені корпуси вже виконують бойові завдання та демонструють перші позитивні результати.

Завдяки реформі росіянам не вдалося реалізувати свої плани щодо швидкого наступу на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначав, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.