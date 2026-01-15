ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Перешли ко второму этапу: Сырский рассказал о формировании корпусной системы в ВСУ

Четверг 15 января 2026 14:12
Перешли ко второму этапу: Сырский рассказал о формировании корпусной системы в ВСУ Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

ВСУ перешли ко второму этапу формирования корпусной системы. Так, корпуса по возможности уже получают собственные комплекты войск в зонах ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Сформировано 16 корпусов. Сейчас идет второй этап - там, где позволяет обстановка, осуществляем перегруппировку бригад", - отметил Сырский.

По его словам, ключевая цель такой перегруппировки - чтобы корпуса получили собственные комплекты войск в определенных полосах ответственности.

Корпуса в ВСУ

Напомним, что в декабре главнокомандующий ВСУ сообщал, что все корпуса приняли свои полосы ответственности, разгрузив оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки. Также корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции.

Так, сообщалось, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов. К обучению привлекали наиболее опытных военных и инструкторов стран-партнеров.

Ранее о переходе ВСУ на корпусную структуру также рассказывали в Генштабе ВСУ. Как заявлял начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в начале октября, новосозданные корпуса уже выполняют боевые задачи и демонстрируют первые положительные результаты.

Благодаря реформе россиянам не удалось реализовать свои планы по быстрому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ также отмечал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

