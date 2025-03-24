Як підготуватися до переведення годинників на літній час: поради психолога

В останню неділю березня Україна традиційно переходить на літній час, що може вплинути на самопочуття та продуктивність. Щоб вплив був менш відчутним, варто дотримуватися кількох порад.

Психолог говорить, що за тиждень до переведення годинників варто почати прокидатися на 5 хвилин раніше щодня. Це допоможе організму поступово адаптуватися та зменшить напруження. Також важливо більше часу проводити на свіжому повітрі, регулювати робочий день та зменшити вживання кофеїну.

"Люди часто відчувають недосип, що впливає на емоційну стабільність, фізичний стан і продуктивність. Планування часу та днів наперед допоможе зберегти відчуття контролю і спокою", - зазначає психолог.

Окрім цього, він радить просто прийняти той факт, що годинники будуть переведені, і ставитися до цього як до неминучої зміни, яку можна пережити з мінімальним дискомфортом.