Переход на зимнее время: мнения украинцев разделись

В октябре 2021 года треть украинцев (32%) считают правильным ничего не менять и оставить сезонный переход времени. Еще четверть (26%) не определились со своим отношением к этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group .

Остальные жители страны (42%) являются сторонниками отказа от сезонного перехода времени. При этом их мнения по поводу того, как правильно поступить, разделились следующим образом: 25% считают правильным отказ от перехода на зимнее время, а 17% - отказ от перехода на летнее время.

Как отмечают социологи, по сравнению с октябрем 2011 года общественное мнение относительно решения "временного вопроса" изменилось несущественно: на 6% уменьшилось число сторонников отмены зимнего времени и на столько же увеличилось число желающих сохранения нынешнего status quo.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.