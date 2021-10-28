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Переход на зимнее время: мнения украинцев разделись

Новина українською →
Украина, Четверг 28 октября 2021 16:22
Переход на зимнее время: мнения украинцев разделись Фото: среди украинцев нет единства по поводу перевода стрелок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года треть украинцев (32%) считают правильным ничего не менять и оставить сезонный переход времени. Еще четверть (26%) не определились со своим отношением к этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Остальные жители страны (42%) являются сторонниками отказа от сезонного перехода времени. При этом их мнения по поводу того, как правильно поступить, разделились следующим образом: 25% считают правильным отказ от перехода на зимнее время, а 17% - отказ от перехода на летнее время.

Переход на зимнее время: мнения украинцев разделись

Как отмечают социологи, по сравнению с октябрем 2011 года общественное мнение относительно решения "временного вопроса" изменилось несущественно: на 6% уменьшилось число сторонников отмены зимнего времени и на столько же увеличилось число желающих сохранения нынешнего status quo.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, действие летнего времени в Украине отменяется 31 октября 2021 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени.

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Он хотел бы, чтобы Украина осталась на зимнем времени. При этом он утверждает, что дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза.

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