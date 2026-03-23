"Правило години" - не діє. Сомнолог розповіла, як насправді адаптуватися до літнього часу

Україна знову перейде на літній час 29 березня. Хоча ми отримаємо більше світлового дня, для організму цей стрибок є значно складнішим, ніж осінній.

РБК-Україна розпитало сомнолога Дарію Пилипенко про те, як українцям пережити адаптацію до літнього часу без шкоди для здоров'я.

Головне:

Три годинники нашого тіла: як зміна часу впливає на організм

За словами сомнолога, кожна людина живе одночасно за трьома ритмами, які в ідеалі мають збігатися:

Біологічний: наш внутрішній ритм (приблизно 24 години), який працює навіть у повній темряві.

наш внутрішній ритм (приблизно 24 години), який працює навіть у повній темряві. Сонячний: світло, яке "підкручує" наші внутрішні налаштування.

світло, яке "підкручує" наші внутрішні налаштування. Соціальний: розклад роботи, садочків та шкіл.

"Коли ми переводимо стрілки, виникає десинхронізація. Соціальний розклад змінюється миттєво, а гормональна система (кишківник, ендокринна система) не може адаптуватися за один клік. Їй потрібен час", - зазначає експерт.

При цьому Пилипенко наголошує, що перехід на літній час зазвичай люди переживають складніше, ніж на зимовий - який, власне, є стандартним для наших широт.

Які наслідки для здоров’я від переведення годинника

Дарія наголошує, що у США та Європі низка досліджень виявили, що зміна часу негативно впливає на здров’я.

Статистика свідчить, що в перші дні після переходу:

зростає ризик інсультів та інфарктів, оскільки кортизол регулює серцевий ритм і тиск, які збиваються через новий графік.

при переході на зимовий час на 11% збільшується кількість суїцидальних випадків та на 6% - кількість ДТП.

Зміна часу для України - "зона ризику"

Сомнолог зауважує, що якщо за кордоном ці дослідження проводять на умовно здорових людях, то українці зараз - це окрема категорія і вплив відзміни часу на нас може бути ще сильнішим.

Додаткове навантаження на українців:

Хронічний стрес: через повітряні тривоги та нічні атаки ми вже маємо порушений сон.

Зона очікування небезпеки: це стан постійно підвищеного кортизолу.

Гормональний удар: переведення годинника б’є по мелатоніну (гормон сну) та кортизолу (гормон активності). Вранці, коли треба вставати, мелатонін ще не розпався, а ввечері кортизол не дає вчасно розслабитися.

"Для українців критично припинити це "смикання" годинника. Ми всі недосипаємо, ми всі в стресі, і будь-яке додаткове навантаження на нервову систему може стати пусковим механізмом для хвороб", - застерігає сомнолог.

Як підготуватися: покрокова інструкція від сомнолога

Дарія Пилипенко радить наступне, аби пом’якшити перехід на літній час: