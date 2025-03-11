Перехід на літній час: лікар пояснив, як переведення годинників впливає на людей
В Україні перехід на літній час запланований на ніч проти 30 березня, якщо до цього не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників. Українці о 3:00 ночі мають перевести стрілки годинників на одну годину вперед.
РБК-Україна дізналося у психіатра-нарколога Євгена Скрипника, як на людей впливає переведення годинників.
Лікар зазначає, що перехід на літній час може викликати перепади тиску, головний біль, сонливість або безсоння, а також загострення хронічних хвороб і тривожних розладів.
За його словами, адаптація до нового часу може тривати до двох тижнів. Зміни в режимі дня особливо впливають на людей із гіпертонією, депресією чи тривожними розладами. Водночас українці зараз більш чутливі до таких змін через постійний стрес від війни.
Як підготуватися до переведення годинників
Скрипник радить більше гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися стабільного режиму сну і менше користуватися гаджетами перед сном. Оптимальним варіантом буде щодня проходити 10 тисяч кроків.
До початку повномасштабної війни фахівці радили заздалегідь готуватися до переведення годинників, поступово змінюючи режим сну. Однак зараз для багатьох українців цей підхід неактуальний, адже графік залежить від безпекової ситуації, обстрілів та нічних тривог.
Він наголошує: якщо не фокусуватися на зміні часу, менше читати новини та більше проводити часу на вулиці, то адаптація пройде значно легше.
Раніше РБК-Україна розповідало про доцільність сезонного переведення годинників в Україні. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає скасування цієї практики з політичних та медичних причин. Проте для його вступу в силу необхідний підпис президента, який досі не було отримано. Історично переведення годинників застосовувалося для економії електроенергії, але сучасні дослідження ставлять під сумнів його ефективність у цьому напрямку.
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