"Перегрупування" окупантів на лівобережжі Херсонської області не фіксується, - ЦНС

Зазначається, що метою таких "вкидів" про вихід військ РФ з тимчасово окупованих територій Херсонської області є спробою відволікти Сили оборони України.

"Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - вказують у Центрі.

При цьому в ЦНС наголошують, що відхід російських військ із цього регіону - справа часу, і тому "за фактом ми маємо лише передчасний реліз".

Що передувало

Раніше сьогодні вранці росЗМІ з посиланням на заяви Міноборони РФ поширили повідомлення про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх нібито зібралися відводити подалі на схід від Дніпра виходячи з "оцінки ситуації, що склалася".

Так, у Шойгу пояснювали подібні "маневри" планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".

При цьому трохи пізніше таку заяву в РФ про "перегрупування" цих на окупованих районах Херсонської області було "анульовано".

Що відбувається на лівобережжі Херсонської області

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати у контрбатарейній боротьбі та "інших методах".

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з РБК-Україна назвав три плацдарми для ВСУ на лівобережжі Херсонської області.

Разом з тим нещодавно в ГУР Міноборони повідомили, що російські окупанти на тимчасово захоплених районах Херсонської області мінують об'єкти критичної інфраструктури. Це може свідчити про плани ворога їхнього знищення при майбутньому відступі.