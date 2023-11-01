На лівобережжі Херсонської області є три плацдарми для ЗСУ: експерт назвав їх

Українські військові можуть мати відразу три плацдарми на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Експерти припускають, що, ймовірно, скоро можна очікувати хороших новин з цього напрямку фронту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області".

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснює, що ЗСУ утримують відразу три плацдарми між Дніпром та річкою Конка. Перший – у районі Дач та Антонівського мосту неподалік окупованих Олешок, до яких поки наблизитися неможливо. Другий – у районі залізничного мосту у напрямку сіл Піщанівка та Пойма, третій – на групі островів від Козачих Лагерів до Кринок.

скриншот deepstatemap.live

За словами експерта, ЗСУ використовують річку як логістичний маршрут для перекидання живої сили, але поки без бронетехніки. Але ворог теж не може йти технікою, бо йому заважає річка Конка. Хоча окупанти мають переваги в авіації.

"Однак у нього все ж таки перевага в авіаційному компоненті, а це означає, що нашим морпіхам на плацдармах буде дуже важко. Зокрема, поки немає можливості навести понтонно-мостову переправу та забезпечити її постійну роботу. Для цього треба ще більше розширювати плацдарми та відтісняти ворожу артилерію", - пояснив Селезньов.

Своєю чергою експерт Олександр Мусієнко вважає, що ЗСУ мають перспективи в Кринках.

"Лівобережжя Херсонської області добре підходить для того, щоб парирувати флангові атаки росіян на сході. Видно, що наше командування це розуміє і не виключено, що там можуть готуватися масштабні дії з форсуванням Дніпра та створенням майданчика для просування вглиб ворожого тилу", - сказав Мусієнко.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати у контрбатарейній боротьбі та "інших методах"