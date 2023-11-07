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Готуються відступати? Росіяни мінують критичну інфраструктуру у Херсонській області

Вівторок 07 листопада 2023 08:11
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Готуються відступати? Росіяни мінують критичну інфраструктуру у Херсонській області Фото: російські окупанти мінують критичну інфраструктуру на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти на тимчасово захоплених районах Херсонської області мінують об'єкти критичної інфраструктури. Це може свідчити про плани ворога їх знищення при майбутньому відступі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними військової розвідки, інтервенти закопують вибухівку біля стаціонарних газорегулюючих пунктів, електричних підстанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури у регіоні.

"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", - зазначають у ГУР.

Нагадаємо, рік тому війська РФ під час відступу з Херсона, який звільняли Сили оборони України, намагався максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури в області.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати у контрбатарейній боротьбі та "інших методах".

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з РБК-Україна назвав три плацдарми для ВСУ на лівобережжі Херсонської області.

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Херсонська область ГУР
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