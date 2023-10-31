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Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"

Херсонська область , Вівторок 31 жовтня 2023 11:50
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Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати" Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці досягають "непоганих результатів" на лівому березі Херсонської області, однак висвітленню це поки не підлягає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, ЗСУ зокрема змусили російську армію відтягнути свої позиції на лівому березі.

"Ми продовжуємо досягати непоганих результатів у своїй боротьбі - і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою. Наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що хоч кількість артилерійських обстрілів правобережжя зменшилася, але натомість росіяни почали частіше атакувати правий берег авіацією.

"Використання тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилася у загальних цифрах зведень над правим берегом - це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі", - пояснила речниця.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

Раніше також повідомлялося, що ВСУ має плацдарм на лівобережжі Херсонської області, і він розширюється.

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