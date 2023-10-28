ЗСУ знову просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, - ISW

Українські війська знову дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута Донецької області та на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області.

Ключові висновки ISW: