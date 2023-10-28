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ЗСУ знову просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, - ISW

Субота 28 жовтня 2023 03:12
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ЗСУ знову просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, - ISW Фото: ЗСУ знову просунулися на лівому березі Дніпра на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські війська знову дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута Донецької області та на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області.

Ключові висновки ISW:

  • У ніч із 26 на 27 жовтня російські війська завдали серії ракетних ударів по Україні.
  • 27 жовтня невстановлені особи спробували вбити колишнього українського політика-сепаратиста Олега Царьова, який підтримує Росія.
  • Російська влада, ймовірно, змусила українських військовополонених приєднатися до "добровольчого" формування, яке воюватиме в Україні, що є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
  • 27 жовтня російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Раніше повідомлялося, що ВСУ має плацдарм на лівобережжі Херсонської області, і він розширюється.

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