"Перегруппировка" окупантов на левобережье Херсонской области не фиксируется, - ЦНС

Отмечается, что целью подобных "вкидов" о выходе войск РФ с временно оккупированных территорий Херсонской области является попытка отвлечения Сил обороны Украины.

"В настоящее время, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас проходит информационная операция против Украины", - указывают в Центре.

При этом в ЦНС подчеркивают, что уход российских войск из этого региона - дело времени, и поэтому "по факту мы имеем лишь преждевременный релиз".

Что предшествовало

Ранее сегодня утром росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщения о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их будто бы собрались отводить подальше на восток от Днепра исходя из "оценки сложившийся ситуации".

Так, у Шойгу объясняли подобные "маневры" планами освободить часть сил, которые "будут задействованы для наступления на других направлениях".

При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" сих на оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".

Что происходит на левобережье Херсонской области

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с РБК-Украина назвал три плацдарма для ВСУ на левобережье Херсонской области.

Между тем недавно в ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты на временно захваченных районах Херсонской области минируют объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о планах врага их уничтожения при будущем отступлении.