Перестрелка в Харькове и арест акций "Южного потока": новости за 25 октября

Коллаж РБК-Украина

В Харькове произошла перестрелка, суд Амстердама арестовал акции "Южного потока", запущена новая банкнота в 1000 гривен. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 25 октября - в материале РБК-Украина

В Харькове произошла перестрелка

В Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, еще один госпитализирован. Погибший - свидетель по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимир Борох. По информации местных СМИ, один из пострадавших в перестрелке в Харькове - Георгий Исаков, он входил в организацию "Оплот" и был заместителем руководителя Харьковской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина (Жилин был убит в 2016 году под Москвой).

Суд Амстердама арестовал акции "Южного потока"

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV ("Южный поток"), которая также отвечает за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток". Акции компании арестованы в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома". Сообщается, что арест был наложен "за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

Суд отпустил обвиняемого в штурме Евромайдана

Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву. Прокуроры ходатайствовали о продлении круглосуточного домашнего ареста для Щеголева. Его адвокаты заявили, что Щеголев болеет, и ему нужна операция.

В Черкасском облсовете произошла стычка между полицией и митингующими

В Черкасской областной раде произошла стычка между полицией и митингующими. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ. Когда к митингующим акции против капитуляции не вышел глава ОГА Игорь Шевченко, участники решили самостоятельно подняться к нему в сессионный зал, но им решили помешать полиция. После этого к участникам акции вышел глава облгосадминистрации Игорь Шевченко (видео).

Микитась вышел из СИЗО

Бывший народный депутат Максим Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет. За Микитася был внесен залог в сумме 80 млн гривен. Экс-нардепа подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве.

В Украине хотят вернуть призыв на срочную службу в армию с 18 лет

В Министерстве обороны планируют инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет. Инициатива была озвучена в Офисе президента. Также планируется усилить ответственность за уклонение от воинской службы.

Новая банкнота в 1000 гривен: как отличить подлинную от фальшивой

В Украине с 25 октября запущена в обращение новая банкнота номиналом в одну тысячу гривен. Как сообщили в Национальном Банке Украины, эта банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты. Известны все детали (фото).

В МАУ сообщили о полной отмене нескольких рейсов

Международные авиалинии Украины предупредили о серьезных изменениях в графике движения, которые вступят в силу уже с 16 ноября. Авиаперевозчик отменяет и сокращает ряд ключевых рейсов, а также изменяет расписание. Так, с 16 ноября отменяют несколько маршрутов.

На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом

Погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится, ожидаются морозы с мокрым снегом. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко. Как отмечает синоптик, эти выходные будут еще теплыми, но с туманами. Однако с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться.