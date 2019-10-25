Суд Амстердама арестовал акции "Южного потока"

Фото: газопровод "Южный поток" (atlanticcouncil.org)

Арест произошол за сутки до того, как акции должны были арестовать по иску "Нафтогаза"

Окружной суд. Амстердам 23 октября арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV ("Южный поток"), которая также отвечает за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток". Об этом написал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, акции компании арестованы в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Трансгаз Краснодар LLC).

По его данным, арест был наложен "за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2019 года суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза".

Напомним, 18 октября компания South Stream Transport B. V сообщила, что российский газовый монополист "Газпром" начал заполнение газом первой нитки газопровода "Турецкий поток".