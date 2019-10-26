Перестрілка в Харкові і арешт акцій "Південного потоку": новини за 25 жовтня

Колаж РБК-Україна

У Харкові сталася перестрілка, суд Амстердама заарештував акції "Південного потоку", запущена нова банкнота в 1000 гривень. Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 24 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

В Харкові сталася перестрілка

В Харкові сталася перестрілка, в результаті якої загинула одна людина, ще одна госпіталізована. Загиблий - свідок у справі вбивства депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Володимир Борох. За інформацією місцевих ЗМІ, один з потерпілих у перестрілці в Харкові - Георгій Ісаков, він входив в організацію "Оплот" і був заступником керівника Харківської громадської організації "Оплот" Євгена Жиліна (Жилін був убитий в 2016 році під Москвою).

Суд Амстердаму заарештував акції "Південного потоку"

Окружний суд м. Амстердам 23 жовтня арештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV ("Південний потік"), яка також відповідає за будівництво та управління газопроводу "Турецький потік". Акції компанії заарештовані у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії ". Повідомляється, що арешт був накладений "за один день до того, як судові виконавці почали заморозку активів "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу".

Суд відпустив звинуваченого в штурмі Євромайдану

Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву. Прокурори клопотали про продовження цілодобового домашнього арешту для Щеголєва. Його адвокати заявили, що Щеголєв хворіє, і йому потрібна операція.

У Черкаській облраді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками

У Черкаській обласній раді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ. Коли до мітингувальників акції проти капітуляції не вийшов голова ОДА Ігор Шевченко, учасники вирішили самостійно піднятися до нього у сесійну залу, але їм вирішила завадити поліція. Після цього до учасників акції все ж вийшов голова облдержадміністрації Ігор Шевченко (відео).

Микитась вийшов з СІЗО

Колишній народний депутат Максим Микитась вийшов з СІЗО. На нього наділи електронний браслет. За Микитася було внесено заставу в сумі 80 млн гривень. Екс-нардепа підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві.

В Україні хочуть повернути призов на строкову службу в армію з 18 років

У Міністерстві оборони планують ініціювати повернення призову на строкову службу в армію з 18 років. Ініціатива була озвучена в Офісі президента під час робочої наради. Також планується посилити відповідальність за ухилення від військової служби.

Нова банкнота у 1000 гривень: як відрізнити справжню від фальшивої (фото)

В Україні з 25 жовтня запущена в обіг нова банкнота номіналом в одну тисячу гривень. Як повідомили в Національному Банку України, ця банкнота має інноваційні поліграфічні елементи захисту. Відомі всі деталі (фото).

В МАУ повідомила про повне скасування декількох рейсів

Міжнародні авіалінії України попередили про серйозні зміни в графіку руху, які вступлять в силу вже з 16 листопада. Авіаперевізник скасовує і скорочує низку ключових рейсів, а також змінює розклад. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії. Так, з 16 листопада буде скасовано кілька маршрутів.

На наступних вихідних в Україну прийдуть морози з мокрим снігом

Погода в Україні на наступних вихідних різко погіршиться, очікуються морози з мокрим снігом. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко Як зазначає синоптик, ці вихідні будуть ще теплими, але з туманами. Однак з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися.