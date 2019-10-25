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Суд отпустил обвиняемого в штурме Евромайдана

Новости » Политика    25.10.2019 - 15:20
Суд отпустил обвиняемого в штурме Евромайдана
Фото: Александр Щеголев (УНИАН)

Заседание закрыли, а сразу после закрытой части судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголеву

Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

Как отмечается, прокуроры ходатайствовали о продлении круглосуточного домашнего ареста для Щеголева. Его адвокаты заявили, что Щеголев болеет и ему нужна операция.

Они попросили суд перейти в закрытый режим, чтобы исследовать справки о диагнозе Щеголева, ссылаясь на медицинскую тайну. Заседание закрыли, а сразу после закрытой части судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголева - личное обязательство.

Суд отпустил обвиняемого в штурме ЕвромайданаФото: решение суда (facebook.com/HeavenlyHundredLawyers)

Отметим, что Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015 года. Ему инкриминируют деятельность в составе организованной группы, которая действовала с целью разгона активистов Майдана. В обвинительном акте отмечается, что он руководил операцией по разгону 18-19 февраля 2014 г. в Киеве. Там также сказано, что благодаря указаниям Щеголева тогдашние правоохранители брали штурмом Дом профсоюзов в Киеве. Недавно в суде было принято решение о продлении ареста Щеголева до 4 ноября 2018. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, Александр Щеголев отказался свидетельствовать в деле о госизмене Виктора Януковича.

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