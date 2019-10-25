В Украине хотят вернуть призыв на срочную службу в армию с 18 лет

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Также планируют усилить ответственность за уклонение от воинской службы

В Министерстве обороны планируют инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на Армия Inform.

Сообщается, что соответствующая инициатива была озвучена в Офисе президента во время рабочего совещания которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ.

По словам начальника отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, на данный момент существуют разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В частности, в законе говорится, что призыв на срочную службу проводится для граждан, которым исполнилось 18 лет, а согласно президентскому указу, призыв граждан осуществлялся с 20 лет.

Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Призывная кампания продлится до 31 декабря. За этот период планируют призвать 15 200 человек.

Также сообщалось, что Верховная рада одобрила закон о модернизации сержантской службы в ВСУ. За документ проголосовали 278 нардепов.