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В Черкасском облсовете произошла стычка между полицией и митингующими

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 14:28
В Черкасском облсовете произошла стычка между полицией и митингующими
Фото: схватка в Черкасской облсовете (provce.ck.ua)

К митингующим не вышел глава ОГА и они решили к нему подняться

В Черкасской областной раде произошла стычка между полицией и митингующими. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

Когда к митингующим акции против капитуляции не вышел глава ОГА Игорь Шевченко, участники решили самостоятельно подняться к нему в сессионный зал, но им решили помешать полиция.

После этого к участникам акции вышел глава облгосадминистрации Игорь Шевченко. Он прокомментировал информацию о своем возможном увольнении.

"Да, такая информация есть в СМИ. Спасибо президенту, что наши СМИ могут писать, даже о моей отставке", - отметил он.

Напомним, ГБР проводит расследование хулиганских действий экс-нардепа Максима Микитася во время сессии поселкового совета в Любечи Черниговской области. Он ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.

Кроме того, во Львове 29 мая протестующие выломали двери в ратушу, в помещении которой находится городской совет.

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