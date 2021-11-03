Перестановки в Кабмине: Рада завтра назначит новых министров
Верховная рада завтра, 4 ноября, проголосует за назначение четырех новых министров. Сегодня народные депутаты отправили в отставку руководителей пяти министерств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Кого завтра будут назначать народные депутаты:
- Алексея Резникова - министром обороны Украины;
- Ирину Верещук - министром реинтеграции оккупированных территорий Украины;
- Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Юлию Свириденко - вице-премьер-министром - министром экономики Украины.
Вопрос назначения нового главы Министерства защиты окружающей среды пока не обсуждается.
"Также, в повестке дня ВР запланировано рассмотрение 16 правительственных законопроектов", - добавил Мельничук.
Напомним, правительство назначило временного руководителя Минэкологии вместо Романа Абрамовского, которого сегодня уволили с должности министра.
Как писало РБК-Украина, сегодня глава Кабмина внес в Раду представление на назначение новых министров.
А президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить нового главу Минобороны.