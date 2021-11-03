Назначен и.о. министра защиты окружающей среды Украины
Кабинет министров назначил исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Кадровое решение принято после того, как сегодня с должности министра был уволен Роман Абрамовский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руслана Стрельца", - сообщил он.
Отметим, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что именно замминистра защиты окружающей среды Руслан Стрелец будет и.о. министра после отставки Абрамовского.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил его увольнение тем, что руководство страны было недовольно тем, как министерство выполняет указы президента.