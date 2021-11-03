ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский направил в Раду представление о назначении нового министра обороны

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 14:53
Зеленский направил в Раду представление о назначении нового министра обороны Фото: Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Зеленский направил представление о назначении его новым министром обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"В Верховную раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины", - пишет Мельничук.

Что известно об Алексее Резникове

  • с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам производства самоуправляющихся полномочий;
  • 18 сентября 2019 года - президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в ТКГ;
  • 4 марта 2020 года был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Андрей Таран ушел в отставку.

В то же время, после того как Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ - вероятно, что его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, народному депутату Александру Мережко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Украина
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты