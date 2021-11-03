Зеленский направил в Раду представление о назначении нового министра обороны
Бывший министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Зеленский направил представление о назначении его новым министром обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
"В Верховную раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины", - пишет Мельничук.
Что известно об Алексее Резникове
- с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам производства самоуправляющихся полномочий;
- 18 сентября 2019 года - президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в ТКГ;
- 4 марта 2020 года был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Андрей Таран ушел в отставку.
В то же время, после того как Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ - вероятно, что его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, народному депутату Александру Мережко.