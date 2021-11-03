Зеленский направил в Раду представление о назначении нового министра обороны

Бывший министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Зеленский направил представление о назначении его новым министром обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Андрей Таран ушел в отставку.

В то же время, после того как Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ - вероятно, что его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, народному депутату Александру Мережко.