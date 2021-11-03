Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых министров: кто получит кресло
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении кандидатов на должности министров правительства. В списке три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Шмыгаль предложил Раде назначить в правительство:
Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;
Ирину Верещук - на пост вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Напомним, сегодня, 3 ноября, Рада уволила пятерых министров. После заседания фракция "Слуга народа" направила в Кабмин список кандидатов на вакантные должности.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Алексея Резникова министром обороны.