Перестановки в Кабміні: Рада завтра призначить нових міністрів
Верховна рада завтра, 4 листопада, проголосує за призначення чотирьох нових міністрів. Сьогодні народні депутати відправили у відставку очільників п'яти міністерств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.
Кого завтра будуть призначати народні депутати:
- Олексія Резнікова - міністром оборони України;
- Ірину Верещук - міністром реінтеграції окупованих територій України;
- Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Юлію Свириденко - віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України.
Питання призначення нового очільника Міністерства захисту навколишнього середовища наразі не обговорюється.
"Також, в порядку денному ВР запланований розгляд 16 урядових законопроектів", - додав Мельничук.
Нагадаємо, уряд призначив тимчасового керівника Мінекології замість Романа Абрамовського, якого сьогодні звільнили з посади міністра.
Як писало РБК-Україна, сьогодні глава Кабміну вніс до Ради подання на призначення нових міністрів.
А президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити нового очільника Міноборони.