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Перестановки в Кабміні: Рада завтра призначить нових міністрів

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Київ, Середа 03 листопада 2021 18:30
Перестановки в Кабміні: Рада завтра призначить нових міністрів Фото: Рада завтра призначить нових міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада завтра, 4 листопада, проголосує за призначення чотирьох нових міністрів. Сьогодні народні депутати відправили у відставку очільників п'яти міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

Кого завтра будуть призначати народні депутати:

  • Олексія Резнікова - міністром оборони України;
  • Ірину Верещук - міністром реінтеграції окупованих територій України;
  • Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Юлію Свириденко - віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України.

Питання призначення нового очільника Міністерства захисту навколишнього середовища наразі не обговорюється.

"Також, в порядку денному ВР запланований розгляд 16 урядових законопроектів", - додав Мельничук.

Нагадаємо, уряд призначив тимчасового керівника Мінекології замість Романа Абрамовського, якого сьогодні звільнили з посади міністра.

Як писало РБК-Україна, сьогодні глава Кабміну вніс до Ради подання на призначення нових міністрів.

А президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити нового очільника Міноборони.

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