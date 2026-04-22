UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: в яких випадках врахують нову зарплату

13:20 22.04.2026 Ср
2 хв
Чи правда, що нова зарплата враховується не завжди?
aimg Ірина Костенко
Дехто з пенсіонерів в Україні продовжує набувати страховий стаж (фото ілюстративне: freepik.com)

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбувається автоматично. Але нова зарплата може впливати на суму пенсії не в усіх випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Що визначає правила перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам

У ПФУ нагадали, що правила проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначені:

  • частиною четвертою статті 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
  • постановою Кабінету міністрів України №236 (від 25.02.2026).

Тим часом порядок проведення такого перерахунку визначається постановою правління Пенсійного фонду №10-1 (від 18.05.2018).

В яких випадках зарплата може впливати на перерахунок пенсії

Згідно з інформацією ПФУ, заробітна плата (яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії) враховується при дотримані двох умов:

  • стосовно страхового стажу - якщо людина відпрацювала щонайменше 24 місяці після того, як їй призначили пенсію або зробили попередній перерахунок;
  • стосовно доцільності - якщо нова зарплата людини є вищою за ту, яка враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку.

"Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно", - пояснили українцям.

За таких умов "враховується тільки страховий стаж, набутий після призначення / попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін".

Наголошується також, що "при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд УкраїниПенсіїПенсійний вікЗарплата в УкраїніПерерахунок пенсійВиплатиРобота в УкраїніПенсії в Україні