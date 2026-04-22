Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: в яких випадках врахують нову зарплату

Що визначає правила перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам

У ПФУ нагадали, що правила проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначені:

частиною четвертою статті 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

постановою Кабінету міністрів України №236 (від 25.02.2026).

Тим часом порядок проведення такого перерахунку визначається постановою правління Пенсійного фонду №10-1 (від 18.05.2018).

В яких випадках зарплата може впливати на перерахунок пенсії

Згідно з інформацією ПФУ, заробітна плата (яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії) враховується при дотримані двох умов:

стосовно страхового стажу - якщо людина відпрацювала щонайменше 24 місяці після того, як їй призначили пенсію або зробили попередній перерахунок;

стосовно доцільності - якщо нова зарплата людини є вищою за ту, яка враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку.

"Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно", - пояснили українцям.

За таких умов "враховується тільки страховий стаж, набутий після призначення / попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін".

Наголошується також, що "при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється".